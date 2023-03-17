Chery OMODA ile zirveyi hedefliyor!

Chery, 30'un üzerinde pazarda satışa sunulacak OMODA model ailesinin ilk üyesi OMODA 5 ile segment liderliğini hedefliyor.

Yıl sonuna kadar Avrupa Birliği ve Orta Doğu pazarlarına da giriş yapacak olan marka, Art in Motion tasarım konsepti ve gençlerin beğenileri doğrultusunda geliştirilen tasarımıyla öne çıkıyor. Chery, yakın gelecekte de dünya genelinde daha fazla pazarı kapsayacak şekilde yeni enerjili araçlardan oluşan kapsamlı bir OMODA model ailesini de pazara sunacak.

Hedef segmentinde liderlik!

Kendisini yenilikçi tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya adayan küresel bir otomobil model ailesi olarak öne çıkan OMODA, uluslararası pazarlama stratejisini hızlandırıyor. Bu strateji kapsamında OMODA model ailesi, 2023 sonunda dünya genelinde 30'dan fazla pazara hitap eder hale gelecek. Türkiye'nin ardından Meksika pazarına da giriş yapmaya hazırlanan yeni model, ayrıca yılın ilk yarısında Avustralya, Güney Afrika ve Endonezya pazarlarında da yerini alacak. OMODA model ailesi, yılın ikinci yarısında ise Avrupa Birliği ve Orta Doğu pazarlarına adımını atacak. Marka, bu hamleler sonucunda en önemli modeli olan OMODA 5 ile küresel pazarlarda segmentinde liderliği hedefliyor. Chery, OMODA ismini belirlemek için de yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

İsmi Latince'den gelen OMODA'nın 'O'su oksijen anlamına geliyor ve yeni yaşam ile canlılığı simgeliyor. 'MODA' ise, modern ve modaya uygun yaşam tarzı anlamına gelen 'Modern' kelimesinden türetildi.

197 beygirlik güçlü motor

OMODA 5'in kaputunun altında yer alan 1.6 TGDI motor, en güncel teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Turbo beslemeli benzinli motor, ürettiği 145 kW (197 HP) güç ve 290 Nm maksimum torkuyla sınıfının en iddialı modelleri arasında yerini alıyor. Güçlü motor, emme sistemi, termal yönetim sistemi, yapı tasarımı ve hafiflik açısından önemli ölçüde iyileştirilmiş durumda. Bu sayede OMODA 5, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7,9 saniyede tamamlayabiliyor.

Güvenlik

OMODA 5, sürüş güvenliği için birçok ADAS sistemiyle donatılmış olarak yollara çıkıyor. Euro NCAP'ten aldığı 5 yıldızla iddiasını kanıtlayan OMODA 5, aynı zamanda dünyanın 5 büyük SCAP kurumunun da tamamında 5 Yıldızlı Grand Slam olmayı başardı.

OMODA ailesi hızla genişleyecek

OMODA gelecekte, dünya genelinde daha fazla pazarı kapsayacak şekilde yeni enerjili araçlardan oluşan kapsamlı bir model ailesini de pazara sunacak. OMODA aynı zamanda kullanıcı odaklı hizmet konseptiyle kullanıcı ekosistemini geliştirmek için kullanıcı operasyonunu daha da derinleştirmeye, kullanıcı ekosistemini derinlemesine oluşturmaya ve bireyselliğe önem veren genç kullanıcıyla modaya uygun ve havalı yaşam tarzı sunmaya devam edecek. Böylece küresel kullanıcılarla ortak geliştirme ve ortak başarıya yönelik marka tutkusunu da hayata geçirecek.