Chery OMODA 5 Sahiplerini Bir Araya Getirdi

Chery'nin müşteri etkinliklerinden ikincisi olan OMODA 5 etkinliği, katılımcıları bir araya getirdi ve eğlenceli saatler geçirildi. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, etkinlikle ilgili olarak markanın bağlılığını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Chery'nin kullanıcılarla daha yakın bir bağ kurmak ve birlikte değer yaratma fırsatı sunmak amacıyla With Chery With Love (WCWL) araç sahibi platformu kuruldu.

Kısa zaman önce Türkiye pazarına giren Chery'nin, müşteri etkinliklerinden ikincisi bu sefer OMODA 5 sahiplerini bir araya getirdi.

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan

Barbekü partisi verilen etkinlikte katılımcılar canlı müzik konserinde eğlenceli saatler geçirdiler. Chery OMODA 5 müşterileri, yeni bir SUV tercih ederken, kendileri gibi karar veren onlarca yeni insanla tanışarak sosyal bir bağ kurdular.

Etkinlikle ilgili konuşan Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan; "Müşteri deneyimine dokunan etkinliklerimizi aralıksız sürdürerek markamıza olan bağlılığı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, Chery'nin sadece satış ve satış sonrası hizmetleriyle yetinmeyip, birlikte olma duygusunu ve markamıza olan aidiyeti artırmak" dedi.

Markanın kullanıcıların sesine kulak verme hedefiyle birlikte yaratma, kazan-kazan ve kullanıcılarla ortak ilerleme değer konsepti altında With Chery With Love (WCWL) araç sahibi platformu kuruldu. Bu sayede Chery'nin kullanıcılarla daha yakın bir bağ kurması ve daha fazla kullanıcıyla büyüyen bir ekolojide birlikte değer yaratma fırsatına olanak tanıması amaçlanıyor.

2023 itibarıyla WCWL, dünya genelinde 150'yi aşkın etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikler, Rusya, Orta Asya, Brezilya, Şili, Meksika, Peru, Kazakistan, Irak, Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Mısır, Güney Afrika ve Ekvador gibi ülkelerdeki müşterilere yönelik olarak düzenlendi.