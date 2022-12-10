Chery OMODA 5'e Euro NCAP'ten 5 yıldız!

Chery, OMODA 5 ile zorlu Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

Yakın zamanda Türkiye yollarıyla da buluşması planlanan Chery OMODA 5, bağımsız kuruluş Euro NCAP tarafından, yetişkin yolcu, çocuk yolcu, savunmasız yol kullanıcıları (Yayalar) ve güvenlik asistanı dahil olmak üzere dört disiplindeki üstün performansıyla ödüllendirildi.

Cross tarzı ile SUV model, henüz Ar-Ge ve tasarım aşamasından itibaren küresel kullanıcıların gereksinimleri dikkate alınarak geliştirildi. Gövde yapısı, güvenlik konfigürasyonu ve diğer yönlerde önemli bir gelişme ortaya koyuldu. Aynı zamanda küresel çapta farklı ortam ve yol koşullarındaki testlerle geliştirme süreci büyük bir titizlikle tamamlandı.

OMODA 5'teki ana gövde, yüksek dayanımlı çelikten üretiliyor. Bu yapının yüzde 78'i çelikten oluşuyor ve 1800 Mpa'ya kadar basınçlara dayanabiliyor. Ultra yüksek dayanımlı malzemelerle oluşturulan gövde kafesi, kaza anında genel yapısını deforme olmadan koruyacak şekilde tasarlandı. OMODA 5'in kabini; sürücü, yolcu, yan, yan perde ve orta hava yastıkları olmak üzere toplam 7 adet hava yastığı ile donatılıyor. Bu da bir çarpışma anında yolcular için çepeçevre güvenlik koruması anlamına geliyor. OMODA 5, sürücü ve yolcuları korumak için ACC uyarlanabilir hız sabitleme gibi 16 farklı işleve sahip ADAS sistemi de dahil olmak üzere gelişmiş bir akıllı sürüş destek sistemi ile donatılmış durumda.