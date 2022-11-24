Chery'nin 2022 satışları 1 milyonu aştı!

25 yıllık üretim hayatında yeni bir dönüm noktasına ulaşan Chery, Ekim 2022’de 1 milyonuncu Arrizo 8 modelini üretim hatlarından indirirken, Chery Group ise tek bir yıl içinde tüm modellerinin üretiminde 1 milyon adetlik satış barajını geride bırakarak yeni rekora imza attı.

25 yıllık üretim hayatında yeni bir dönüm noktasına ulaşan Chery, Ekim 2022'de 1 milyonuncu Arrizo 8 modelini üretim hatlarından indirirken, Chery Group ise tek bir yıl içinde tüm modellerinin üretiminde 1 milyon adetlik satış barajını geride bırakarak yeni rekora imza attı.

Chery Group, Ocak-Ekim 2022 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,8 artışla toplam 1 milyon 26 bin 758 adet araç sattı. Böylece yıl içinde satışlar ilk kez 1 milyonu aştı. Tiggo SUV serisinin iki büyük yıldız Tiggo 8 ve Tiggo 7, Ocak-Ekim döneminde 159 bin 500 adet ve 134 bin 900 adetlik satış rakamlarıyla markanın küresel büyümesine katkı sağladı.

Tiggo 7 Pro ve amiral gemisi olan Tiggo 8 Pro, Chery markasının en önemli modelleri konumunda. Chery küresel pazarda hızla bilinirlik kazanırken Tiggo serisi, markanın globalleşme sürecine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Tiggo serisi farklı ülkelerde birçok ödül aldı. Tiggo 7 Pro, Katar'da "Yılın En Çok Satan SUV'si" seçildi ve iki yıl üst üste Tunus'ta "En Güzel Model Ödülü"nü aldı. Tiggo 8 Pro ve Tiggo 8 Pro PHEV ise Filipinler'deki "En İyi Model Ödülü'ne layık görüldü. Tiggo 8 Pro Max ise Katar medyası tarafından "En Akıllı SUV'nin Öncüsü" seçildi. J.D. Power tarafından yayınlanan "2022 Çekici Yeni Otomobil Endeksi Raporu"nda, Tiggo 8 Pro Max orta boy SUV segmentinde ikinci sırada yer aldı. Tiggo Serisi, tüm bu ödüllerle markanın küresel bilinirliğinde önemli bir paya sahip.

Tiggo 8 Pro, başarılı bir kariyere sahip olan ve yaşam kalitesine önem verenlere hitap eden 7 koltuklu lüks bir orta boy SUV olarak öne çıkıyor. Tiggo 8 Pro'nun tasarımı, lüks sınıf 5+2 araç kullanıcılarının tüm aile gereksinimlerini karşılıyor. Söz konusu model, kablosuz akıllı telefon şarjı, akıllı sıkışma önleyicili hafızalı elektrikli bagaj kapağı, otomatik katlanan, ısıtmalı ve buğu önleyicili elektrikli yan aynalar dahil, teknolojik açıdan zengin bir donanımla yollara çıkıyor. 360 derece kuş bakışı panoramik görünüm aracın çevresini net bir şekilde göstererek dar alanlardaki park ve manevralarda kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Tiggo 8 Pro ayrıca on adetten fazla işlevi bünyesinde barındıran ADAS sayesinde L2.5 akıllı destekli sürüş seviyesi ile sınıfında öne çıkıyor.

Tiggo 7 Pro ise, şehirli üst sınıfta yer alıyor. Hem teknolojik donanımı hem de şık görünümü ile şehir içi kullanımına yönelik lüks bir SUV olan Tiggo 7 Pro daha genç bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Elmas tipi ön ızgara, kafes matrisli LED farlar ve üç adet bütünleşik dokunmatik ekranlı kokpitiyle model, güncel trendlere teknolojik açıdan cevap veriyor. Model, Tiggo 8 Pro ile aynı teknolojik donanım seviyesine sahip.

Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro, Chery'nin Türkiye pazarında satışına başlanacak iki yeni model olacak.