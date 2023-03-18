Chery modellerinin Türkiye fiyatları internete sızdı

Çin’in en büyük otomotiv üreticisi Chery’nin Türkiye yollarına çıkacak üç farklı SUV modeli için geri sayım başlarken, modellerin fiyatları da internete sızdı.

Çin'in en büyük otomotiv üreticisi Chery'nin Türkiye yollarına çıkacak üç farklı SUV modeli için geri sayım başlarken, modellerin fiyatları da internete sızdı.

21 Mart Salı günü düzenlenecek lansmanla birlikte Türkiye'de resmi satışına başlanacak modellerle birlikte Chery markası uzun bir aradan sonra Türkiye pazarına iddialı bir dönüş yapıyor.

Chery TIGGO 8 PRO

Tasarımları ve donanımlarıyla dikkat çeken TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 modelleri gün sayarken, üç SUV modelinin Türkiye satış fiyatı da merakla bekleniyordu.

Internete sızan ön sipariş rakamlarına göre TIGGO 8 PRO 1 milyon 300 bin TL, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 ise 1 milyon 100 bin TL civarında başlangıç fiyatıyla pazara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Chery TIGGO 7 PRO

Markanın amiral gemisi konumundaki yedi koltuklu bir SUV olan TIGGO 8 PRO zengin donanım ve konfor özellikleriyle öne çıkarken, segment rakamlarına göre fiyatının rekabetçi bir konumda olacağı görülüyor.

Chery OMODA 5

TIGGO 7 PRO ve özellikle sportif ve fütüristik tasarımıyla öne çıkan OMODA 5 için sızan satış rakamları da pazar ortalamasına göre konumlanmış görünüyor.

Şimdilik sızan rakamları sizlerle paylaşabiliyoruz. Resmi rakamları ise 21 Mart Salı günü gerçekleşecek Türkiye lansmanıyla öğrenmiş olacağız.

>