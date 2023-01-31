Chery modelleri Türkiye yolunda

Chery'nin, TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve ilk küresel modeli OMODA 5'in ilk partileri, Çin'in Wuhu Limanı'ndan Türkiye'ye törenle sevk edildi.

Chery Türkiye Başkanı Bay Fenghuo Si; sevkiyat töreninde yaptığı değerlendirmede, "Türkiye, mükemmel bir coğrafi konuma ve gelişmiş otomotiv endüstrisine sahip bir ülke, Avrupa ve Asya'ya yayılmış durumda. Ayrıca Türkiye, Chery için her zaman en önemli stratejik pazarlardan biri oldu. Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bölge için bağımsız bir ekip ve işletme organizasyonu kurarak yatırım yaptık. Daha önce yaptığımız pazar araştırması ve müşteri beklentileri analizlerine dayanarak, bugün limanımızdan ayrılan üç modelimiz, Chery'nin en güncel teknolojisini temsil ediyor ve Türkiye'deki müşterilerimiz için eşi benzeri görülmemiş kalitede sürüş deneyimleri yaşatacak" dedi.

Chery Türkiye Başkanı Bay Fenghuo Si

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki büyük beş Ar-Ge merkezi ve 7 bin'den fazla kişiden oluşan bir araştırma ve geliştirme ekibi sayesinde Chery, sadece motor ve şanzıman gibi geleneksel alanlarda önemli atılımlar yapmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni enerji, akıllı ağ ve otomatik sürüş sistemlerinin temel teknik avantajlarında uzmanlaşmaya; algı, iletişim, çip ve kontrol dahil olmak üzere dört ana alanda iş ve teknik düzen sağlıyor. Yeni enerji sektörü açısından da Chery Automobile, dört araç güç aktarım platformu, beş genel altyapı sistemi ve yedi temel teknoloji ile öne çıkıyor.

Chery, 300'ün üzerinde üye işletmesi ve yıllık 150 milyar CNY geliri ile otomobil, otomobil parçaları, finans, modern hizmet, akıllı ağ, gemi ve gayrimenkul olmak üzere yedi ana sektörü kapsayan bir grup şirketi haline geldi.

Küreselleşme yolculuğuna çıkan ilk Çinli otomobil markası olarak Chery, bugüne kadar ihracat pazarlarında 10 fabrika ve 1500'ün üzerinde satış ve servis noktası kurdu. Ayrıca 20 yıl üst üste Çin binek araçlarının 1 numaralı ihracatçısı olan marka, aynı zamanda 2022'de 450 bin adet ile önemli bir satış hacmine ulaştı. Chery'nin bugüne kadarki küresel satış hacmi, 2,35 milyon adet ihracat dahil olmak üzere 11,1 milyon adedi aştı.