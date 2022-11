Chery Katar 2022 Dünya Kupası'nda!

2022 Katar FIFA Dünya Kupası'nın destekçilerinden Chery, araç servis desteği verdiği şampiyona kapsamında bölgedeki simge yerleri aydınlatarak sahneye çıkıyor.

Chery, Katar'ın simgesi Torch Doha'da küresel taraftarları ağırlıyor ve ışıldayan aydınlatmalarla dikkat çekiyor Ayrıca, Suudi Arabistan, Irak, Bahreyn ve diğer ülkelerdeki önemli binaların yanı sıra kentlerdeki ana yollar, iş merkezi bölgeleri ve dış mekanlardaki büyük ekranları da aydınlatan Chery'nin "Landmark Lighting Plan" yaklaşımı sadece 2022 Katar FIFA Dünya Kupası'nda uyguladığı küresel stratejisi olmakla kalmayıp, aynı zamanda Chery'nin dünyayla bağlantı kurmasını sağlayan önemli bir köprü görevi de görüyor.

Chery ayrıca 2022 Katar FIFA Dünya Kupası sırasında dünya çapında binlerce kullanıcıya ulaşacak olan TikTok'taki "birlikte oyna" yarışmasıyla, yüzlerce sportif insanın futbol yorumları ve kazanan takımların puanlarına ilişkin ödüllü tahmin yarışmaları da dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler de yapıyor. Chery bunun dışında çok sayıda araç sahibini ve futbolseveri Dünya Kupası tutkusunu paylaşmak ve heyecanlı maçları birlikte izlemeye davet etmek üzere önemli maçlar için "WCWL Karnaval Gecesi" etkinliği de düzenliyor.

Futbol şu anda "Dünyanın 1 numaralı sporu" olarak biliniyor. Futbol sahasındaki mücadele ruhu, Chery'nin daha iyi ve daha güçlü olma ruhuyla birebir örtüşüyor. Chery bu nedenle, uluslararası bir otomobil şirketi olarak her zaman spor ve futbol etkinlikleri üzerinden yerel toplulukla bütünleşiyor, çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlikler düzenleyerek kullanıcıların Chery markasına aidiyet duygusunu artırıyor. Chery, yıllar içinde futbol kültürünü, marka konumlandırması, kurumsal kültür ve sosyal sorumluluk ile harmanladı. Chery, sporun canlı ve pozitif kültürel cazibesini Chery'nin genç ve modaya uygun marka konseptiyle bütünleştirerek, marka imajını dünyanın her yerindeki futbolsever tüketicinin kalbinin derinliklerine işledi. DNA'sının bir parçası olan futbol kültürü ve spor ruhuna ek olarak Chery, çekirdek teknolojide ustalaşan ilk Çinli otomobil şirketi olmak için "Teknolojiye Dayalı İşletme Kurma" geliştirme konseptine de bağlı kalıyor. Chery, "Teknoloji Chery" sembolünü sürekli vurgulayarak; motor, şanzıman, akıllı teknolojiler ve yeni enerji konusunda her zaman dünyanın en ön saflarında yer aldı.

10 milyonu aşkın ihracat rakamına ulaştı

Chery ayrıca, küreselleşme yolculuğuna çıkan ilk Çinli otomobil markası olarak da öne çıkıyor. 2001 yılında ilk ürünlerin ihraç edilmesinden bu yana geçen yirmi yıldan uzun süre boyunca Chery ürünleri, 10 milyon adedin üzerinde küresel kümülatif satış hacmi ile dünya genelinde 80'in üzerinde ülke ve bölgeye ihraç edildi. 19 yıl üst üste Çin binek araç pazarının 1 numaralı ihracatçısı unvanıyla, Çin otomobil endüstrisi adına yıllık ihracatta 200.000 adet seviyesini aşarak yeni bir döneme imza attı.

Uluslararası stratejisinde "küreselleşme", "derin gelişme" ve "marka imajı oluşturma" yaklaşımlarını benimseyen Chery, sürekli ilerlemeye yönelik kurumsal ruhun desteğiyle küresel kullanıcılar için daha iyi ve daha güçlü bir marka imajı oluşturuyor ve küreselleşme stratejisinde hızlandırılmış bir gelişme sağlıyor.