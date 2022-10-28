Chery'den teknolojik konsept: GENE

Kısa süre önce TIGGO8 PRO, TIGGO7 PRO ve Omoda5 olmak üzere üç SUV modeliyle Türkiye pazarına tekrar yapacağı giriş açıklanan Çinli otomobil üreticisi Chery Automobile Co.

Kısa süre önce TIGGO8 PRO, TIGGO7 PRO ve Omoda5 olmak üzere üç SUV modeliyle Türkiye pazarına tekrar yapacağı giriş açıklanan Çinli otomobil üreticisi Chery Automobile Co. Ltd., yeni teknik gelişmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Marka, bu gelişimin en güncel yansıması olarak yeni bir vizyon konsept aracı olan GENE'yi Yaoguang 2025 Chery Teknoloji Günü'nde tanıttı.

GENE, güç kaynağı olarak elektrik enerjisi ve güneş enerjisini birlikte kullanmasıyla dikkat çekiyor. GENE konsepti çok sayıda Chery yenilikçi teknolojisiyle donatılmış olmasıyla da öne çıkıyor. Chery, GENE adını verdiği vizyon konsept aracı ile estetik ve teknolojiyi ustaca bütünleştiriyor. Yeni vizyon konsepti gelecekteki kaliteli seyahat çağına yönelik yenilikçi bir fikri ortaya koyarken, Chery'nin teknolojinin daha da ilerlemesi ve ulaşımın geleceğini şekillendirme konusundaki kararlılığını ve gücünü ortaya koyuyor.

Estetik ve teknoloji

GENE, Chery'nin olumlu genetik devamlılığını ve tasarımcılarının gelecekteki seyahat ekolojisi hakkındaki derinlemesine analizini ortaya koyuyor. Aynı zamanda Chery'nin gelecekteki otomobil üretim süreci ve küresel araç formları için yeni fikirleri gözler önüne seriyor. GENE, Chery'nin gelecekteki tasarım dili için çok önemli bir adım anlamına geliyor. 5 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1,75 metre yüksekliğe sahip tam boy bir SUV olarak tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. Arkadan menteşeli kapılar, elektrikli sürgülü bagaj kapağı ve ayrıca iki drone ile elektrikli kaykaylara sahip. Bunun dışında araçta dört adet geniş koltuk bulunuyor. Her bir koltuk kaydırılıp döndürülebiliyor. Kokpiti 27 inç büyüklüğünde kavisli bir kumanda ekranı domine ediyor.

Chery Ring

Chery ayrıca görsel tasarım açısından, yeni konsept araç için karakteristik bir logo oluşturmak üzere sembolizasyon yoluyla temel logo olarak "Chery Ring" unsurunu geliştirdi. Chery Ring detayı sadece bir logo olmakla kalmıyor, aynı zamanda farlar, radar, yan aynalar, elektrikli kapı kolu, stop lambası ve arka logoda kullanılarak görünüm teknolojisine kapsamlı bir şekilde nüfuz ediyor. Konsept aracın dış gövdesi Chery Ring tarzında dev bir halka izlenimi uyandırıyor. Bu, avangart ve modaya uygun bir görünüm sunarken, geleceğe yönelik bilim ve teknolojiye vurgu yapıyor.

İşlevsel aile tasarım dili

GENE iç tasarım açısından, dairesel askılı bir kabin tasarımı benimsiyor. Tasarım bileşenleri dairesel bir yapıda uygulanırken, hafif yapıya odaklanarak Chery'nin işlevsel estetiğini gözler önüne seriyor. Özellikle kapının açılmasıyla, GENE'nin iç ve dış tasarım arasındaki 'bağı' oluşturan ve böylece araca anında dinamizm ve teknoloji duygusu yükleyen "Chery Ring" oluşumu hemen görülüyor. Chery'nin yeni imajı ve GENE ile hayata geçirdiği "işlevsel" aile tasarım dili, geleceğin konsept araçlarının yeni tasarım trendine öncülük edecek.

Elektrikliye geçiş ve dijitalleşme trendi ile toplumsal estetik, çeşitlenme çağına girildi. Chery, 25 yıllık köklü bir şirket olarak teknolojiye her zaman öncelik vererek yenilikçi yönünü geliştirdi ve önemli alanlarda kendine avantaj sağladı. GENE, yeni çağda kullanıcıların değişen estetik standardına en pratik yanıt olurken, Çin otomobil markalarının tasarım konseptini geleceğe taşımaya yönelik cesur bir girişim niteliğini de taşıyor.