Chery'den Şangay'da 14 yeni model lansmanı!

Chery Group, Şangay Otomobil Fuarı'nda alt markalarıyla beraber 14 yeni modelin ve 12 yeni teknolojinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Chery Group'un dört büyük markası, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı'na 14 yeni modelle katıldı. Şirket, 12 yeni teknoloji sergilediği fuarda, TIGGO 9 C-DM, TJ-1C-DM, Traveler C-DM, Star Era STERRA serisi STERRA ES ve iCAR 03 gibi yeni otomobillerinin tanıtımını yaptı. Teknolojiyle güçlenen Chery, Mars mimarisi olarak adlandırılan E0X'le birlikte, süper hibrit bir platform ve yüksek performanslı bir elektrikli platform kurarak ürünlerini elektrikle çalışır hale getirmek ve yapay zekayla desteklemek için çalışmalarına başladı.

Chery Group satışlarını yüzde 44,1 artırdı

Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, Chery Group'un gelecekle ilgili pazar planını, reformlarını ve inovasyon hedeflerini aktararak bir dizi yenilikçi ve ileriye dönük temel stratejiyi paylaştı. İster geleneksel yakıt modeli ister yeni enerji modelinin "İlk aşaması" veya akıllı ağ bağlantısının "İkinci aşaması" olsun; "Technology Chery" anlayışı, hibrit, artırılmış menzilli, tam elektrik, hidrojen ve benzeri seçeneklerde fazlasıyla kullanılıyor. Bu, şirketin her iki teknik rotayı da güçlendiren bir geliştirme stratejisi olarak belirlendi. Chery Group'un bu yılın ilk çeyreğindeki kümülatif satış hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 44,1 artarak 330.335 araçla rekor seviyeye ulaştı.

18 yıllık hibrit teknoloji birikimi

Chery'ye göre teknoloji, şirketin "Uzun vadeli felsefesi" ve Chery'nin teknoloji rotaları seçilirken kriterlerini "Kullanıcıların ihtiyaçları" belirliyor. Chery'nin 18 yıllık hibrit teknoloji birikiminden türetilen üçüncü nesil hibrit teknolojisi "Kunpeng" süper performanslı elektrikli hibrit C-DM, küresel yüksek performans ve kesintisiz yüksek enerji tasarrufu özelliklerini barındırırken, mevcut pazarın "Teknik kuşatmasını" da kırıyor.

Chery TIGGO 9 C-DM tanıtıldı

Şanghay'da tanıtılan TIGGO 9 C-DM, şirketin yeni nesil estetik tasarım dilini benimsiyor. Araç her yönüyle, bütünsel bir görünüm ve dokuya sahip. TIGGO 9 C-DM, 64 bölgeli ADB-matrix farlar, araç karşılama-uğurlama ışıklandırması ve elektrikli açılan gizli kapı kolları gibi, modaya uygun tasarımları hayata geçiriyor. CDC manyetik süspansiyona sahip TIGGO 9 C-DM, özel hibrit motorunda 115 kW'a ulaşan bir güce sahip. 220 Nm'lik maksimum tork ise maksimum hızda kayda değer bir çekiş sağlayabiliyor. Araç, tüm koşullarda akıllı dört tekerlekten çekiş sistemini kullanırken, Qualcomm 8155 çip ve L2.9 Seviye Akıllı Sürüş Yardımı fonksiyonlarıyla da destekleniyor.

ARRIZO Star ile yakın geleceğin öngörüsü!

Chery'nin konsept araçları arasındaki dünya prömiyerlerinden biri de ARRIZO Star oldu. "Saf Yıldız Işığı" tasarım estetiğinin benimsendiği kavram otomobilinde, farların şekli spiritüel ve fütüristik bir hisle doluymuş hissi veriyor. ARRIZO Star, altıncı nesil özel bir hibrit motor ile dördüncü nesil özel bir hibrit şanzımandan oluşan, yüksek performans sağlayan, Chery'nin yeni nesil "Kunpeng" süper performanslı elektrikli hibrit C-DM'siyle donatılıyor. 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 3.0 saniyede tamamlayan aracın ortalama yakıt tüketiminin 3.8 lt/100 km olabileceği hesaplanıyor. 1.500 km'ye ulaşabilecek olan menzili ve şarj edilen bataryanın yüzde 30'dan yüzde 80 doluluk oranına sadece 15 dakika ulaşması, geleceğin teknolojilerine işaret ediyor.

Chery markası Exeed'in lansmanları

Chery'nin üst düzey markası Exeed, STERRA ES ve STERRA ET'nin iki serisinin yanı sıra, Exeed RX C-DM ve diğer otomobillerle eş zamanlı tanıtılan Exeed VX REEV'in de dahil olduğu "Ultra Konfor" kategorisine odaklanan ve yepyeni bir enerji ürünü serisi olan Star Era STERRA markasını gösterdi.

Elektrikli OMODA 5 yollara çıkıyor

Chery'nin OMODA ve JAECOO alt markaları da Şanghay Otomobil Fuarı'nda ilk kez yeni modellerini görücüye çıkardı. OMODA 5, Chery'nin OMODA alt markasının ilk küresel otomobili olarak öne çıkıyor. OMODA'nın ilk yüzde 100 elektrikli modeli OMODA 5 e-QUA'nın dünya prömiyeri de yapıldı. JAECOO 7 ve JAECOO 9 isimli iki yeni otomobilin de kamuoyuyla ilk buluşması bu fuarda gerçekleşti. Chery'nin OMODA ve JAECOO isimli alt markaları, şirketin genç bakış açısına sahip kullanıcıları ve sektörü kucaklama konseptini ortaya koyuyor.

Yeşil Toplum Refah Fonu Planı hayata geçirildi

Şanghay Otomobil Fuarı'nda Chery, Yeşil Toplum Refah Fonu Planı'nı da hayata geçirildiğini duyurdu. Chery Automobile'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue ve Chery International'ın Genel Müdürü Zhang Guibing'in, bayi temsilcileriyle hep birlikte, Yeşil Toplum Refah Fonu Planı'nı devreye sokması, Chery'nin, küresel stratejisinde kurumsal sosyal sorumluluğunu yeni bir aşamaya taşıdığını gösteriyor. Chery'nin "8023 stratejisi" olarak da bilinen Yeşil Toplum Refah Fonu Planı, gelecekte de sosyal toplum refahına sürekli katkıda bulunma misyonunu yerine getirmeye devam edecek. Chery'nin "Sevgime Göre Yaşıyorum" ifadesinde saklı marka güvenini, dünyadaki her kullanıcıya ulaştırması bu kapsamda planlanıyor.

>