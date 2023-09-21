Chery, 2023 Uluslararası Kullanıcı Birliği Oluşturma Konferansı'nda Küresel Kullanıcılarla Buluşacak

Çin'in en büyük otomotiv üreticisi Chery, ekim ayında düzenlenecek olan konferansta küresel kullanıcılarla bir araya gelecek. Konferansta yeni bir kullanıcı ekosistemi modeli tanıtılacak ve öncü teknolojilere odaklanılacak.

Çin'in en büyük otomotiv üreticisi olan Chery, ekim ayında, 2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Birliği Oluşturma Konferansı'nda küresel kullanıcılar ile bir araya gelecek.

Çin'in Wuhu kentinde gerçekleştirilecek olan bu önemli konferans, denizaşırı ülkelerdeki kullanıcıları, ünlü blog yazarlarını ve küresel ana akım medyayı bir araya getirecek. Bu uluslararası konferansta katılımcılar, "Yeni Ekosistem", "Yeni Teknoloji" ve "Yeni Gelecek" olmak üzere üç ana tema üzerinden yeni bir kullanıcı ekosistemi modelini tanıyacak.

Chery'nin "Yeşil, teknoloji, aile ve arkadaşlık" marka konseptini temel alan "2023 Chery UluslararasıKullanıcı Birliği Oluşturma Konferansı"nda birçok akıllı yaşam ortağı bir araya gelecek. Chery, bu konferansta "insanlar", "otomobiller" ve "yaşam" gibi kavramları bütünleştiren bir ekosistem ürün sergisi oluşturuyor. Chery, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla iletişim kuracak, onları dinleyecek, akıllı teknoloji kapsamında yeni yaşam tarzlarını keşfedecek, aynı zamanda marka değeri ve vizyonu doğrultusunda kullanıcılara enerji olasılıklarını tanıtacak. Chery, kullanıcı ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayarak kullanıcı ekosisteminin değerini daha iyi vurgulamayı hedefliyor. Bu noktada "2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Birliği Oluşturma Konferansı", öncü teknolojilere odaklanacak.

Chery aynı zamanda Türkiye'de de kullanıcılarla etkileşime önem veriyor. Şu ana kadar kullanıcılarının birlikte bir gün geçirmelerini sağlayan, ailece eğlenme veya yarışma olanağı sağlayan ve Chery Türkiye ile iletişim kurmalarına olanak veren üç etkinlik gerçekleştirdi. Ayrıca şirketten yapılan açıklamada kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamak, sorunlarının zamanında çözülmesine yardımcı olmak ve en güncel şirket bilgilerini aktarmak üzere resmi bir özel kullanıcı grubu oluşturulduğu belirtildi.

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