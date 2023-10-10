Chery, 2023 Çin IQS ve APEAL Araştırmalarında Birinci Oldu

J.D. Power'ın 2023 Çin IQS ve APEAL araştırmalarının sonuçlarına göre Chery, Çin'in en iyi yerli otomotiv markası unvanını kazandı. Ayrıca Chery Tiggo 7 Pro, orta boy ekonomik SUV kategorisinde birinci oldu. Tiggo 7 Serisi, güncel teknolojileri ve sürüş trendlerini bir araya getiriyor.

J.D. Power 2023 Çin IQS'in (İlk Kalite Araştırması) sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Chery, Çin'in en iyi yerli otomotiv markası unvanını perçinlemiş oldu.

Ayrıca, 2023 Çin APEAL (Çin Otomotiv Performansı, Uygulama ve Düzen Araştırması) sonuçlarına göre Chery Tiggo 7 Pro, orta boy ekonomik SUV kategorisinde ilk sırada yer aldı. Küresel teknik standartlar doğrultusunda en güncel teknolojileri bünyesinde barındıran TIGGO 7 Serisi, aile tipi SUV'da yeni bir sürüş trendi belirliyor.

023 Çin APEAL'in, 81 şehirdeki 35 bin 155 araç sahibinin, gerçek dünya kullanım deneyimlerini kapsaması, elde edilen başarılı sonuçların değerini daha da artırıyor. Araştırma, araçların kullanıcılar açısından çekiciliğini, 10 kategoride, 37 unsur üzerinden değerlendiriyor.

Tiggo 7 Pro, altıgen elmas ızgara profili, siyah kristal matrix LED farları ve 1,12 metrekarelik panoramik açılır tavanıyla dikkat çekiyor.

Yüksek kaliteli koltuklar ve hakiki deri direksiyona ek olarak, 12,3 inçlik teknolojik ekrana sahip Chery Tiggo 7 Serisi, akıllı kokpit tasarımıyla teknolojik gelişmişlik seviyesini yansıtıyor. Ayrıca Chery Tiggo 7 Pro, iç ve dış tasarım, gövde ve şasi yapısına ek olarak malzeme optimizasyonu da dahil olmak üzere 20'den fazla konuda önemli gelişme kaydetti. Bu, gürültü kaynaklarının azalmasına ve 35 desibele kadar düşük bir akustik düzeyinin elde edilmesini sağlıyor. Yolculuğun her kilometresine kaliteli bir teknoloji deneyiminin eşlik etmesini sağlayan SUV, N95 Tıbbi Sınıf adındaki iç hava temizleme işleviyle de donatılıyor.

Chery Tiggo 7 Pro'da ACTECO 1.6 TGDI motor ve 7DCT şanzıman kombinasyonu kullanılıyor. Model, LDW (Şeritten Çıkma Uyarısı) ve tam hızlı ACC (Adaptif Hız Sabitleme) dahil olmak üzere bir dizi akıllı sürüş destek özelliğini de entegre ediyor. Uzun ve kısa farlar arasında otomatik geçiş yapan IHC veya RCW (Arkadan Çarpışma Uyarısı) gibi özelliklere de sahip.

Chery Tiggo ailesinin yıldız modeli olan ve sürekli olarak ayda 10 bin adedin üzerinde satış performansına imza atan Chery Tiggo 7 Pro, kullanıcı beğenisinde sürekli bir artış ortaya koyuyor.