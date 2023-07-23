Chengdu Üniversite Oyunları'na daha iyi hizmet vermek için tren seferlerini artırıyor

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları için geri sayım sürerken, ev sahibi Chengdu kentindeki demiryolu hizmeti yetkilileri, Üniversite Oyunları'na daha iyi hizmet vermek için tren seferlerini artıracak.

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları için geri sayım sürerken, ev sahibi Chengdu kentindeki demiryolu hizmeti yetkilileri, Üniversite Oyunları'na daha iyi hizmet vermek için tren seferlerini artıracak.

Chengdu Doğu Demiryolu İstasyonu, ülkedeki en işlek tren istasyonlarından biri.

Bugünlerde is Üniversite Oyunları, ülkenin güneybatısındaki bu Çin kentine her zamankinden fazla turist çekiyor.

Tren garından sadece Perşembe günü geçen yolcu sayısı 210.000 oldu.

SES (Çince): WEN RUİQİNG, Chengdu Doğu Demiryolu personeli:

"Chengdu Doğu Demiryolu İstasyonu, aylarca süren planlama ve tasarımdan sonra Üniversite Oyunları temalı bir tren istasyonuna dönüştü. Üniversite Oyunları'na giden yolcular için hızlı bir giriş yolu açtık ve yolcularımıza daha iyi hizmet vermek için özel bir bekleme alanı inşa ettik. Ayrıca Üniversite Oyunları kültürünü tanıtmak için Üniversite Oyunları ve maskotuyla ilgili sanat enstalasyonları hazırladık."

Oyunlar sırasında ayrıca, Chengdu kent merkezini şehrin banliyölerindeki çok sayıda popüler turistik noktaya bağlayan özel bir tren hizmeti açılacak.

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 28 Temmuz ve 8 Ağustos tarihleri arasında toplam 18 spor dalında yapılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.(XHTV)