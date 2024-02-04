4 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Chelsea - Wolverhampton maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Chelsea - Wolverhampton CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir?

CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Chelsea ile Wolverhampton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, 04 Şubat Pazar günü saat 17:00'de Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli mücadele, Türkiye'de Bein Sports Max 2 ve beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Chelsea - Wolverhampton maçı Bein Sports Max 2, Digiturk 83, Kablo TV 237 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilirken, beIN Sports Tod TV de numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Futbolseverler, bu heyecan dolu Premier Lig karşılaşmasını Bein Sports Max 2 veya beIN Sports Tod TV üzerinden takip ederek keyifli anlar yaşayabilirler. Yayın bilgileri, maç gününe yakın bir tarihte resmi spor kanallarının yayın akışları veya kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilebilir.