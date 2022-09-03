Chelsea - West Ham maçı hangi kanalda yayınlanacak? Chelsea - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan bir tanesi olan Chelsea - West Ham maçı bir çok kişi tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Chelsea - West Ham maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sorusu bir çok taraftar tarafından aratılıyor. Peki, Chelsea - West Ham maçı hangi kanalda yayınlanacak? Chelsea - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta?