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Chelsea-Southampton maçı hangi kanalda? Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea-Southampton maçı nereden izlenir?

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Chelsea-Southampton maçı hangi kanalda? Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea-Southampton maçı nereden izlenir?

İngiltere Premier ligin iddialı takımlarından Chelsea ve Southampton bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Chelsea ile Southampton maçı heyecanla bekleniyor. Chelsea maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Chelsea-Southampton maçı hangi kanalda? Southampton maçı hangi kanalda? Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

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Chelsea maçı hangi kanalda? Chelsea ile Southampton bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Chelsea - Southampton maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Chelsea Southampton maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Chelsea-Southampton maçı hangi kanalda? Southampton maçı hangi kanalda? Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Chelsea ve Southampton maçı 18 Şubat Cumartesi saat 18.00'da başlayacak.

Chelsea ve Southampton arasındaki İngiltere Premier lig maçı, Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Chelsea-Southampton maçı Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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