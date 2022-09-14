Chelsea - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea - Salzburg maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Chelsea - Salzburg bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Chelsea - Salzburg maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Chelsea - Salzburg maçı ne zaman?
Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Chelsea - Salzburg karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Chelsea - Salzburg maçı şifresiz mi? Chelsea - Salzburg maçı hakemi kim? Chelsea - Salzburg maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Chelsea - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea - Salzburg maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Chelsea ile Salzburg arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Chelsea-Salzburg Maçı, 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Chelsea-Salzburg Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Chelsea ve Salzburg, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.