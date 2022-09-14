Chelsea - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea - Salzburg maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Chelsea - Salzburg bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Chelsea - Salzburg maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Chelsea - Salzburg maçı ne zaman?