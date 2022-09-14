Chelsea - Salzburg maçı ne zaman, hangi kanalda? Chelsea - Salzburg maçı saat kaçta? Chelsea - Salzburg HD canlı izleme linki?

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CHELSEA - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Salzburg arasında Stamford Bridge stadyumunda oynanacak mücadele 14 Eylül Çarşamba günü Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea - Salzburg arasındaki mücadele 14 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak.