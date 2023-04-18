Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea - Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Chelsea - Real Madrid takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Chelsea - Real Madrid maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Chelsea - Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Chelsea - Real Madrid maçı ile ilgili tüm detaylar...