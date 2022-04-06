Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea - Real Madrid maçı şifresiz mi? - Haberler

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Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea - Real Madrid maçı şifresiz mi?

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Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea - Real Madrid maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final ilk müsabakasında Chelsea -Real Madrid karşı karşıya geliyor. Chelsea -Real Madrid maçı öncesi maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, hangi hakem yönetecek gibi soruların cevabı merak ediliyor

UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final ilk maçında heyecanla beklenen, Chelsea -Real Madrid maçı Stamford Bridge'de oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Chelsea -Real Madrid maçı şifresiz mi? Chelsea -Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…

Chelsea - Real Madrid maçı 6 Nisan 2022'de saat 22.00'da Stamford Bridge'de oynanacak.

Chelsea - Real Madrid maçı EXXEN TV'de naklen yayınlanacak.

Chelsea - Real Madrid maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

Clément Turpin - Orta Hakem

Nicolas Danos - Yardımcı Hakem

Cyril Gringore - Yardımcı Hakem

François Letexier - 4. Hakem

Chelsea'da sakatlıkları bulunan Ben Chilwell ve Callum Hudson-Odoi oynanacak maçta yer almayacaklar. Real Madrid'de ise Eden Hazard, İsco ve Luko Jovic sakatlıklarından dolayı forma şansı bulamayacaklar.

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