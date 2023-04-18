Chelsea - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Chelsea - Real Madrid maçı özeti izle! Chelsea - Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Chelsea - Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler Real Madrid maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Chelsea - Real Madrid maç özeti! Chelsea - Real Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? İşte, Chelsea - Real Madrid maç özeti!
Chelsea - Real Madrid maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Chelsea - Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler Real Madrid maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Chelsea - Real Madrid maç özeti! Chelsea - Real Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? İşte, Chelsea - Real Madrid maç özeti haberimizde...
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Chelsea - Real Madrid maç özetini maçın ardından EXXEN kanalından izleyebilirsiniz.
Chelsea - Real Madrid maçı 1-0'lık Real Madrid'in üstünlüğü ile devam ediyor.
Chelsea - Real Madrid maçı 18 Nisan 2023 (Salı) günü oynandı.
Chelsea - Real Madrid maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.