Üye Girişi
Haberi Paylaş

Chelsea - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim 2022 Chelsea - Milan Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlıyor?

Gündem Haberleri

Chelsea - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim 2022 Chelsea - Milan Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlıyor?

Şampiyonlar Ligi grup maçları kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Grupların diğer maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Chelsea - Milan arasında oynanacak. İki güçlü takımın karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler, Chelsea - Milan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim 2022 Chelsea - Milan Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Chelsea - Milan maçı ne zaman? Chelsea - Milan saat kaçta? Chelsea - Milan maçı canlı yayın izle! Şampiyonlar ligi maçını tam saatinde izlemek isteyen vatandaşlar, Chelsea - Milan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim 2022 Chelsea - Milan Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. Peki, Chelsea - Milan ne zaman? Chelsea - Milan saat kaçta başlayacak? Chelsea - Milan maçı hangi kanalda?

Chelsea - Milan maçı 5 Ekim Çarşamba 2022 yani bugün saat 22:00 'da başlayacak.

Chelsea - Milan maçı Exxen TV'de yayınlanacak.

Maçı Exxen TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçı canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Maç, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

Chelsea, Milan maçı öncesi grupta 1 puanla sonuncu sırada yer alıyor.

Milan, Chelsea maçı öncesi grupta 4 puanla 1. sırada yer alıyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title