Chelsea - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim 2022 Chelsea - Milan Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlıyor?

Şampiyonlar Ligi grup maçları kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Grupların diğer maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Chelsea - Milan arasında oynanacak. İki güçlü takımın karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler, Chelsea - Milan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim 2022 Chelsea - Milan Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...