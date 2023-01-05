Chelsea–Manchester City MAÇ SONUCU! Chelsea maçı kaç kaç bitti? Chelsea–Manchester City maç sonucu ne?
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İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Chelsea – Manchester City bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Chelsea – Manchester City maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Chelsea–Manchester City MAÇ SONUCU! Chelsea maçı kaç kaç bitti? Chelsea–Manchester City maç sonucu ne? İşte detaylar...
Chelsea– Manchester City MAÇ SONUCU! Chelsea– Manchester City bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Chelsea Manchester City maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Chelsea–Manchester City maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Chelsea maçı kaç kaç bitti? Chelsea–Manchester City maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…
Chelsea-Manchester City maçı 5 Ocak Perşembe günü 23.00'da gerçekleşecek.
Chelsea ve Manchester City maçı Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.
Chelsea ve Manchester City arasındaki İngiltere Premier liginin maçı Bein Sports kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.