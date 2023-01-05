Chelsea–Manchester City MAÇ SONUCU! Chelsea maçı kaç kaç bitti? Chelsea–Manchester City maç sonucu ne?

İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Chelsea – Manchester City bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Chelsea – Manchester City maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Chelsea–Manchester City MAÇ SONUCU! Chelsea maçı kaç kaç bitti? Chelsea–Manchester City maç sonucu ne? İşte detaylar...