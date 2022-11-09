Chelsea maçı İZLE! Manchester City Chelsea hangi kanalda? Manchester City-Chelsea maçı CANLI İZLE!

İngiltere Lig Kupası hedefine ulaşmak isteyen Manchester City-Chelsea karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester City-Chelsea maçının yayınlandığı kanal merak konusu oldu. Manchester City-Chelsea maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Chelsea maçı İZLE! Manchester City Chelsea hangi kanalda? Manchester City-Chelsea maçı CANLI İZLE!