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Chelsea maçı CANLI İZLE! Chelsea-Southampton maçı şifresiz İZLE! Chelsea maçı İZLE!

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Chelsea maçı CANLI İZLE! Chelsea-Southampton maçı şifresiz İZLE! Chelsea maçı İZLE!

İngiltere Premier Lig hedefine ulaşmak isteyen Chelsea ve Southampton bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Chelsea ile Southampton maçı heyecanla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Chelsea Southampton canlı izle! Southampton maçı canlı izle şifresiz! Chelsea Southampton maçı İZLE!

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Chelsea ve Southampton maçı 18 Şubat Cumartesi saat 18.00'da başlayacak.

Chelsea-Southampton maçı Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

Chelsea ve Southampton arasındaki İngiltere Premier lig maçı, Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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