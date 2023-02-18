Chelsea MAÇ SONUCU! Chelsea maçı kaç kaç bitti? Chelsea –Southampton maç sonucu ne?

İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Chelsea ve Southampton bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Chelsea ile Southampton maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Chelsea maçı kaç kaç bitti? Chelsea –Southampton maç sonucu ne? İşte detaylar...

Chelsea MAÇ SONUCU! Chelsea ve Southampton bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan ChelseaSouthampton maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Chelsea ile Southampton maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Chelseamaçı kaç kaç bitti? Chelsea ve Southampton maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…

CHELSEA SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea ve Southampton maçı 18 Şubat Cumartesi saat 18.00'da başlayacak.

CHELSEA-SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea ve Southampton arasındaki İngiltere Premier lig maçı, Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

CHELSEA VE SOUTHAMPTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea-Southampton maçı Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.