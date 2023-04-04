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Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Liverpool hangi kanalda? Chelsea - Liverpool maçı nereden izlenir?

Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Liverpool hangi kanalda? Chelsea - Liverpool maçı nereden izlenir?

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İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan maçlardan bir tanesi de Chelsea - Liverpool maçı. Futbolseverler heyecanla Chelsea - Liverpool maçını beklerken arama motorlarında da Chelsea - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea - Liverpool hangi kanalda? Liverpool maçı nereden izlenir? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

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Premier Lig'de oynanacak olan Chelsea- Liverpool maçı futbolseverlerine gündeminde yer alıyor. Futbol heyecanı devam ederken Chelsea- Liverpool maçının detayları da merak ediliyor. Peki, Chelsea- Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea- Liverpool hangi kanalda? Liverpool maçı nereden izlenir? İşte merak edilenler...

CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de oynanacak olan Chelsea- Liverpool maçı 4 Nisan günü saat 22.00'de oynanacak.

CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea- Liverpool maçı BeIN sports 3 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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