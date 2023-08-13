Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Chelsea - Liverpool maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Liverpool maçı ne zaman?

13 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Chelsea- Liverpool maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Chelsea- Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Chelsea- Liverpool CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Liverpool maçı ne zaman?

CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

13 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Chelsea- Liverpool karşılaşması saat 18:30'da Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 3 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Chelsea- Liverpool karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 3 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 3 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.