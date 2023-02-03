Chelsea – Fulham MAÇ SONUCU! Chelsea maçı kaç kaç bitti? Chelsea –Fulham maç sonucu ne?

İngiltere Premiere liginin iddialı takımlarından Chelsea ve Fulham bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Chelsea – Fulham maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Chelsea –Chelsea MAÇ SONUCU! Chelsea maçı kaç kaç bitti? Chelsea –Fulham maç sonucu ne? İşte detaylar...