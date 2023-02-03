Chelsea – Fulham MAÇ SONUCU! Chelsea maçı kaç kaç bitti? Chelsea –Fulham maç sonucu ne?
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İngiltere Premiere liginin iddialı takımlarından Chelsea ve Fulham bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Chelsea – Fulham maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Chelsea –Chelsea MAÇ SONUCU! Chelsea maçı kaç kaç bitti? Chelsea –Fulham maç sonucu ne? İşte detaylar...
Chelsea – Fulham MAÇ SONUCU! Chelsea ve Fulham bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan ChelseaFulham maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Chelsea – Fulham maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Chelseamaçı kaç kaç bitti? Chelsea –Fulham maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…
Chelsea –Fulham maçı, 3 Şubat Cuma günü saat 23.00'da gerçekleşecek.
Chelsea –Fulham'ın İngiltere Premiere Lig maçı, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.
Chelsea ve Fulham maçı canlı olarak BeinSports kanallarından yayınlanacaktır.