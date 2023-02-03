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Chelsea - Fulham maç özeti! (VİDEO) Chelsea maçı özeti izle! Chelsea Fulham maçı kaç kaç bitti?

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Chelsea - Fulham maç özeti! (VİDEO) Chelsea maçı özeti izle! Chelsea Fulham maçı kaç kaç bitti?

Chelsea -Fulham maçını kaçıran futbolseverler Chelsea maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Chelsea -Fulham maç özeti! Chelsea Fulham maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Chelsea Chelsea maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Chelsea - Fulham maç özeti! İngiltere Premiere ligin takımlarından Chelseave Fulham bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Chelsea- Fulham maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler ChelseaFulham maç özeti! ChelseaFulham maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, ChelseaFulham maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

Chelsea–Fulham maçı, 3 Şubat Cuma günü saat 23.00'da gerçekleşecek.

Chelsea–Fulham'ın İngiltere Premiere Lig maçı, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

Chelsea ve Fulham maçın özeti BeinSports kanallarından yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Maç Özetleri Chelsea Fulham Gündem Spor Haberler

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