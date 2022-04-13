Chelsea elendi mi? Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Chelsea turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea elendi mi? - Haberler

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Chelsea elendi mi? Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Chelsea turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea elendi mi?

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Chelsea elendi mi? Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Chelsea turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea elendi mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu Real Madrid - Chelsea maçı devam ederken izleyiciler, Chelsea elendi mi? Real Madrid - Chelsea turu kim geçti, kim çeyrek finale çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea elendi mi, Real'e yenildi mi? merak etti. Maç 2-3 sona erdi. Peki, Chelsea elendi mi? İşte detaylar...

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:

  • Chelsea - Real Madrid
  • Manchester City - Atletico Madrid
  • Villareal - Bayern Münih
  • Benfica - Liverpool

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

  • Manchester City - Atletico Madrid/ Chelsea - Real Madrid
  • Benfica - Liverpool/ Villarreal - Bayern Münih

Real Madrid - Chelsea ilk maçı Real Madrid 3-1 kazanmıştı. Rövanş maçı ise 3-2 Chelsea'nın galibiyeti ile tamamlandı. Bu skora göre yarı finale çıkan taraf Real Madrid oldu. Chelsea elendi.

  • İlk maç : Chelsea 1 - 3 Real Madrid
  • Rövanş maçı : Real Madrid 2 - 3 Chelsea

Buna göre Chelsea turnuvaya veda ediyor. Real Madrid yarı finale yükseldi.

Haberler.com - Gündem

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