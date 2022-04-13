Chelsea elendi mi? Real Madrid elendi mi? Turu hangi takım geçti? Chelsea elendi mi? Chelsea elendi mi? Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Chelsea turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea elendi mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR EŞLEŞMELERİ NASILDIR?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:

Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atletico Madrid

Villareal - Bayern Münih

Benfica - Liverpool

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

Manchester City - Atletico Madrid/ Chelsea - Real Madrid

Benfica - Liverpool/ Villarreal - Bayern Münih

CHELSEA ELENDİ Mİ?

Real Madrid - Chelsea ilk maçı Real Madrid 3-1 kazanmıştı. Rövanş maçı ise 3-2 Chelsea'nın galibiyeti ile tamamlandı. Bu skora göre yarı finale çıkan taraf Real Madrid oldu. Chelsea elendi.

İlk maç : Chelsea 1 - 3 Real Madrid

Chelsea 1 - 3 Real Madrid Rövanş maçı : Real Madrid 2 - 3 Chelsea

Buna göre Chelsea turnuvaya veda ediyor. Real Madrid yarı finale yükseldi.

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