Chelsea elendi mi? Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Chelsea turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea elendi mi?
- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu Real Madrid - Chelsea maçı devam ederken izleyiciler, Chelsea elendi mi? Real Madrid - Chelsea turu kim geçti, kim çeyrek finale çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea elendi mi, Real'e yenildi mi? merak etti. Maç 2-3 sona erdi. Peki, Chelsea elendi mi? İşte detaylar...
Chelsea elendi mi? Real Madrid elendi mi? Turu hangi takım geçti? Chelsea elendi mi? Chelsea elendi mi? Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Chelsea turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea elendi mi?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:
- Chelsea - Real Madrid
- Manchester City - Atletico Madrid
- Villareal - Bayern Münih
- Benfica - Liverpool
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:
- Manchester City - Atletico Madrid/ Chelsea - Real Madrid
- Benfica - Liverpool/ Villarreal - Bayern Münih
Real Madrid - Chelsea ilk maçı Real Madrid 3-1 kazanmıştı. Rövanş maçı ise 3-2 Chelsea'nın galibiyeti ile tamamlandı. Bu skora göre yarı finale çıkan taraf Real Madrid oldu. Chelsea elendi.
- İlk maç : Chelsea 1 - 3 Real Madrid
- Rövanş maçı : Real Madrid 2 - 3 Chelsea
Buna göre Chelsea turnuvaya veda ediyor. Real Madrid yarı finale yükseldi.