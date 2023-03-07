Chelsea Dortmund maç özeti! (VİDEO) Chelsea Dortmund maçı özeti izle! Chelsea Dortmund maçı kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Chelsea Dortmund maçını kaçıran futbolseverler Chelsea maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Chelsea Dortmund maç özeti! Chelsea Dortmund maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Chelsea Dortmund maçı kaç kaç bitti? İşte, Kayseri Sivas maç özeti!