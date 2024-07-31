Chelsea Club America maçı hangi kanalda? Chelsea Club America maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Chelsea Club America maçı hangi kanalda? Chelsea Club America hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Chelsea Club America maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Chelsea Club America maçını hangi kanal veriyor? İşte Chelsea Club America maçı yayın bilgisi haberimizde...

CHELSEA CLUB AMERİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea Club America maçı yayın bilgisi bulunmuyor. Maç saati başlayınca internet üzerinden canlı yayın platformları üzerinden Chelsea Club America maçını canlı takip edebilirsiniz. Türkiye'de Chelsea Club America maçı için yayın bilgisi bulunmamaktadır.

CHELSEA CLUB AMERİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea Club America maçı bu akşam saat 02.30'da başlayacak.

CHELSEA CLUB AMERİCA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Chelsea Club America maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 01.30 açıklanması bekleniyor.

CHELSEA CLUB AMERİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea Club America maçı, Atlanta'da, Mercedes Benz Arena Stadyumu'nda oynanacak.