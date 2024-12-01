Chelsea Aston Villa CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Chelsea Aston Villa maçı ne zaman?

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CHELSEA ASTON VİLLAMAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Aston Villa arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports beIN Connect, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

CHELSEA ASTON VİLLAMAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea Aston VillaMaçı, 1 Aralık Pazar günü oynanacak.

Chelsea Aston VillaMaçı, saat 16:30'da başlayacak.

CHELSEA ASTON VİLLAMAÇI KAÇ KAÇ?

Chelsea Aston Villamaçı henüz başlamadı.

CHELSEA ASTON VİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea Aston Villamaçı, Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.