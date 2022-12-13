ChatGPT nedir, nasıl kullanılır?

Uzun bir süredir merakla beklenen yapay zeka sohbet uygulaması Chatgpt, kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Chatgpt, doğal insan dilini anlayabilen ve etkileyici derecede ayrıntılı, insan benzeri yazılı metinler üretebilen, prototip diyalog tabanlı bir yapay zeka sohbet robotu, Open AI tarafından geliştirilen GPT ailesinin en son çıkan çalışmasıdır. Türkçe dahil olmak üzere birçok farklı dilde sorular sorulabiliyor. Oldukça ilgi çekici özellikleri bulunan uygulamaya ilişkin en çok sorulan; "Chatgpt nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde...

CHATGPT NEDİR?

Chatgpt insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5'e dayalı bir sohbet robotudur. Open AI tarafından geliştirilen Chat GPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal cevaplar verebiliyor. Bu sebeple de Google'a alternatif olarak gösteriliyor

CHATGPT NASIL KULLANILIR?

Yapay zeka tabanlı sohbet robotu Chat GPT, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. İşte ChatGPT kullanmak için adım adım yapmanız gerekenler;

Bilgisayar veya telefonunuzdan https://chat.openai.com web sitesini açın.

OpenAI üyeliğiniz varsa "Log in" butonuna basıp hesabınıza giriş yapın. Hesabınız bulunmuyorsa "Sign up" butonuyla üye olun.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz.

CHATGPT ÖZELİKLERİ NELERDİR?