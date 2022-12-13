ChatGPT nedir, nasıl kullanılır?
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Yapay zeka araştırma şirketi, Open Al sohbet robotu olan yeni ürünü Chatgpt tanıttı. Yeni ürüne ilgi büyüktü .Vatandalar Chatgpt nedir, nasıl kullanılır? Chatgpt özerklikleri nelerdir? Sorularının yanıtını merak ediyorlar. İşte Chatgpt hakkında merak edilenler...
Uzun bir süredir merakla beklenen yapay zeka sohbet uygulaması Chatgpt, kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Chatgpt, doğal insan dilini anlayabilen ve etkileyici derecede ayrıntılı, insan benzeri yazılı metinler üretebilen, prototip diyalog tabanlı bir yapay zeka sohbet robotu, Open AI tarafından geliştirilen GPT ailesinin en son çıkan çalışmasıdır. Türkçe dahil olmak üzere birçok farklı dilde sorular sorulabiliyor. Oldukça ilgi çekici özellikleri bulunan uygulamaya ilişkin en çok sorulan; "Chatgpt nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde...
Chatgpt insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5'e dayalı bir sohbet robotudur. Open AI tarafından geliştirilen Chat GPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal cevaplar verebiliyor. Bu sebeple de Google'a alternatif olarak gösteriliyor
Yapay zeka tabanlı sohbet robotu Chat GPT, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. İşte ChatGPT kullanmak için adım adım yapmanız gerekenler;
- Bilgisayar veya telefonunuzdan https://chat.openai.com web sitesini açın.
- OpenAI üyeliğiniz varsa "Log in" butonuna basıp hesabınıza giriş yapın. Hesabınız bulunmuyorsa "Sign up" butonuyla üye olun.
- Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz.
- Soru cevap
- Matematik denklemlerini çözme
- Yazma metinleri (temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu vb.)
- Hata ayıklayın ve düzeltin (Örneğin, herhangi bir kod bloğundaki hataları tespit edin ve düzeltin)
- Diller arası çeviri
- Metni özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri algılama
- Sınıflandırma
- Önerilerde bulunmak
- Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklamak.