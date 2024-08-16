ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 16 Ağustos 2024?

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CHATGPT NEDEN AÇILMIYOR?

ChatGPT , OpenAI tarafından geliştirilen ve Kasım 2022'de piyasaya sürülen bir yapay zeka (AI) sohbet robotudur. ChatGPT neden açılmadığı henüz bilinmiyor. ChatGPT'den resmi bir açıklama henüz gelmedi.

16 Ağustos 2024 CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

ChatGPT 16 Ağustos 2024 tarihinde çöktü mü sorusu sıkça araştırılıyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Hata Raporu:

downdetector