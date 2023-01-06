Chateauroux–PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Paris Saint Germain maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Chateauroux–PSG maçı ne zaman?

Fransa Kupası maçının takımlarından Chateauroux ve PSG bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Chateauroux–PSG maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Chateauroux–PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Paris Saint Germain maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Chateauroux–PSG maçı ne zaman? İşte detaylar…