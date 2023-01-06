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Chateauroux–PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Paris Saint Germain maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Chateauroux–PSG maçı ne zaman?

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Chateauroux–PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Paris Saint Germain maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Chateauroux–PSG maçı ne zaman?

Fransa Kupası maçının takımlarından Chateauroux ve PSG bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Chateauroux–PSG maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Chateauroux–PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Paris Saint Germain maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Chateauroux–PSG maçı ne zaman? İşte detaylar…

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Psg maçı hangi kanalda? Haftanın önemli maçları arasında yer alan Chateauroux ve PSG maçının nerede yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sporseverler, Chateauroux–PSG maçının hangi kanalda, saat kaçta gerçekleceğini araştırıyor. Peki, Chateauroux–PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Paris Saint Germain maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Chateauroux–PSG maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

Chateauroux ve PSG Maçı, 6 Ocak Cuma günü saat 23.00'da gerçekleşecektir.

Chateauroux–PSG maçı Stade Gaston Petit Stadyumu'nda gerçekleşecek.

PSG maçı Bein Sports 4, Bilyoner TV kanallarından canlı yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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