Charlotte (Şarlot pastası) nedir, nasıl bir tatlı? Masterchef Şarlot pastası hangi ülkeye ait? Şarlot pastası nasıl bir üründür?

Masterchef Charlotte Şarlot pastası hangi ülkenin ürünüdür? Masterchef Charlotte Şarlot pastası tarifi nasıldır? Charlotte Şarlot pastası tuzlu mu tatlı mı ekşi mi acı mı?

CHARLOTTE (ŞARLOT PASTASI) NEDİR?

Şarlot pastası Fransız mutfağından bir pasta türüdür. Avusturya ve diğer doğu Avrupa ülkelerin mutfaklarına bulunan kalıplanmış pasta hem sıcak hem de soğuk servis edilebilir. Sıcak şarlot pastaları meyve sos ve tereyağlı ekmekten yapılır. Soğuk şarlot ise ilk olarak Avrupa Kraliyetlerine abartılı ve büyük tatlılar yapan Fransız pastacı Marie-Antonin Carême tarafından yaratılmış. Soğuk şarlotlar ladyfinger bisküvileri, sünger kek veya jöle rulosu ile süsleniyor. İç harcı çırpılmış tatlı krema, muhallebi ve ya Bavyera kreması olabilir.

Çeşitleri : Sıcak, soğuk, Malakofftorte, Charlotte Russe, Charlotte Royale

Şarlot Russe

New York'da yaşayan Doğu Avrupalı göçmenlerin şarlot Russe keki maraschino kirazlarla süslenmiş ince, yuvarlak sünger kek üzerinde krem şanti olan bir fırınlanmayan kek dir. Limon, çilek ve ahududu gibi farklı meyvelerle de yapılıabilir. şarlot Russe yapmak için ladyfinger bisküvileri portakal likörüyle ıslatılır ve kalıba yerleştirilir. Tencerede su, jelatin, şeker, limon suyu ve ahududu çırpılan karışım jelatin sertleşene kadar buzdolabında soğutulur. Şekerlenmiş badem ve krem şanti ile süslenebilir.

Avrupa'da kalıplanmış krem Anglez ve ya Bavyera kreması ile yapılıdır. Pasta'nın kreması meyve ve likör ile tatlandırılırdı. Bir zamanlar bayat ekmek ile yapılan tatlı artık lady finger ya da sünger kek ile yapılıyor. Kreması için meyveli krem şanti ve ya jelatin ile sertleştirilen bavaroiş kreması kullanılabilir.

Malakofftorte

Malakofftorte Avusturya ve Rus mutfağından bir şarlot pasta türüdür. Genellikte şarlot kalıbı kullanarak hazırlanır.