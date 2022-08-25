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Charlie'nin Melekleri filminin konusu nedir? Charlie'nin Melekleri filminin oyuncuları kim?

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Charlie'nin Melekleri filminin konusu nedir? Charlie'nin Melekleri filminin oyuncuları kim?

2019 çıkışlı Charlie'nin Melekleri filmi ilk defa televizyonda yayınlanacak. Amerikan yapımı olan aksiyon filmi bu akşam ATV ekranlarında olacak. Peki, Charlie'nin Melekleri filminin konusu nedir? Charlie'nin Melekleri filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Charlie'nin Melekleri filminin konusu nedir? Charlie'nin Melekleri filminin oyuncuları kim? Charlie'nin Melekleri ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...

Charlie's Angels birbirinden yetenekli kadın ajanların maceralarını konu ediyor. 2019 yapımı son filmde ise baş kahramanlarımızın uğraştığı başlıca konu genç bir mühendisin iletişim alanında tehlikeli olabilecek bir teknolojiyi ortaya çıkarmasıyla alakalı. Bunun üzerine Charlie'nin üç genç meleği harekete geçer ve tüm dünyayı yaklaşan büyük tehlikeden korumak için hayatlarını riske atar.

Kristen Stewart. Rolü : Sabina Wilson.

Naomi Scott. Rolü : Elena Houghlin.

Ella Balinska. Rolü : Jane Kano.

Elizabeth Banks. Rolü : Rebekah Bosley.

Djimon Hounsou. Rolü : Edgar Bosley

Patrick Stewart. Rolü : John Bosley.

Sam Claflin. Rolü : Alexander Brock.

Noah Centineo. Rolü : Langston.

Charlie'nin Melekleri filminin konusu nedir? Charlie'nin Melekleri filminin oyuncuları kim?

TV'de ilk kez yayınlacak olan Charlie'nin Melekleri filmi bu akşam saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.

Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki filmde meleklere BAFTA ödülünün yanı sıra César Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, yıldızı yeni parlamaya başlayan İngiliz güzel Ella Balinska ve yeni nesil Aladdin'de Disney prensesi Jasmine'e de hayat verecek olan Naomi Scott hayat veriyor. Filmin kadrosunda ayrıca Sam Claflin, Emmy ve Altın Küre ödüllü Patrick Stewart, Jonathan Tucker, 2 Oscar adaylığı bulunan Djimon Hounsou, To All the Boys I've Loved Before ile genç kızların sevgilisi haline gelen Amerikalı oyuncu Noah Centineo ve Elizabeth Banks'in kendisi de yer alıyor.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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