8 Eylül tarihinde Kraliçe 2.Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles ülkenin yeni hükümdarı olmuştu. Charles'ın taç giyme töreni de belli oldu. Peki, Charles ne zaman taç giyecek? Kral Charles ne zaman taç takacak?

Charles ne zaman taç giyecek? 8 Eylül tarihinde Kraliçe 2.Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles ülkenin yeni hükümdarı olmuştu. Charles'ın taç giyme töreni de belli oldu. Peki, Charles ne zaman taç giyecek? Kral Charles ne zaman taç takacak? İşte detaylar...

CHARLES NE ZAMAN TAÇ GİYECEK?

Prens Charles'ın Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkarak Kral unvanını almasının ardından taç giyme töreninin önümüzdeki aylarda yapılacağı belirtilmişti. Kral Charles'ın taç giyme töreninin 3 Haziran 2023'te Londra'daki Westminster Abbey'de yapılması bekleniyor.

TAÇ GİYME TÖRENİ 3 HAZİRAN 2023'TE

Bloomberg'in aktardığına göre İngiliz yetkililer, 3 Haziran 2023'te Kral Charles'ın resmi taç giyme töreninin Londra'daki Westminster Abbey'de gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa daİngiliz yetkililer bu konunun muhtemel olduğunu söyledi.

ODAK NOKTA SALTANAT OLACAK

Kral Charles'ın taç giyme töreni, saltanatının başlangıcını kutlamak için yapılacak. Charles, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından geçen ay tahta çıktı ve kral unvanı verildi. Şimdiye kadar yapılan tahminlere göre taç giyme töreninin geçmişe göre daha mütevazı olması bekleniyor.

KRALİÇE'NİN CENAZE TÖRENİ

8 Eylül'de vefa den Kraliçe 2.Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'deWestminster Abbey'de gerçekleşti. Kraliçe'nin ölümünün ardından yeni Kral 3. Charles, iş başı yaptı. Cenazeye birçok dünya lideri de katılmıştı.