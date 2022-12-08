Charleroi nerenin takımı, hangi ligde? R. Charleroi SC hangi ülkenin futbol takımı? Charleroi nerede, hangi ülkede yer alıyor?

Bugün Beşiktaş - Charleroi hazırlık maçı oynanacak. Maçın başlamasına az bir süre kala vatandaşlar, Charleroi nerenin takımı? R. Charleroi SC hangi ülkenin futbol takımı? Charleroi nerede, hangi ülkede yer alıyor? merak etti. Peki, Charleroi hangi ülkeye ait? Charleroi hangi ligde oynuyor? İşte detaylar...

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R. CHARLEROİ SC NERENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE?

R. Charleroi SC, Belçika'nın Hainaut ilinde bağlı Charleroi şehrinde kurulan futbol kulübü.

Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgesinin kulübü olduğundan son yıllarda birçok Fransız futbolcu yetiştirmiştir. Aynı şehrin diğer takımı ROC de Charleroi-Marchienne ise Belçika İkinci Ligi'nde mücadele etmektedir.

Tarihi

Charleroi Sporting Club, 1 Ocak 1904 tarihinde Charleroi'de kuruldu. 20 yıl sonra, Belçika İkinci Ligi'nde oynamaya hak kazandı. 1929'da kulübün adına Royale unvanı eklendi. R.O.C. adlı kulüp ise 1930'lu ve 40'lı yıllarda Pro League'de mücadele ediyordu. Bu iki kulüp 1937'de Royal Charleroi SC adı altında birleşti.

R. CHARLEROİ SC HANGİ LİGDE OYNUYOR?

R. Charleroi SC, Belçika'nın Pro League liginde bulunan bir takımdır. R. Charleroi SC, Belçika takımıdır.

CHARLEROİ NEREDE?

Charleroi, Belçika'da Fransızca konuşulan Valonya bölgesinde, Hainaut ilinde, Sambre Nehri üzerinde konumlanmış bir şehirdir.

Charleroi şehrinin belediye sınırları içindeki nüfusu (2018 itibarıyla) 201.816 kişidir. Bundan dolayı Belçika'nın üçüncü büyük, Valon Bölgesi'nin ise en büyük şehri konumundadır.

Charleroi'da çalışanların geldikleri dış varoşları da kapsayan metropoliten bölge 1.462 km² olup (2008 itibarıyla) nüfusu 522.522 kişidir. Bu metropoliten bölge Valonya'nın en büyük nüfuslu şehirsel bölgesidir.

Charleroi büyük bir sanayi merkezi olup demir-çelik endüstrisi, cam ve camdan eşya endüstrisi, kimya endüstrisi ve elektrik mühendislik sanayilerini ihtiva ederdi. 20. yüzyılın başlarına kadar Charleroi, bütün maden ocağı artıkları ile, çok büyük bir kömür madencilik merkeziydi ama günümüzde bütün kömür maden ocakları kapanmıştır. Charleroi önemli bir kara yolu ve demiryolu kavşağı olup büyük bir ulaşım merkezidir.