Cannes ödüllü "Hüzün Üçgeni" filminin başrol oyuncusu Charlbi Dean Kriek 32 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu. Peki, Charlbi Dean Kriek kimdir? Charlbi Dean Kriek öldü mü? Charlbi Dean Kriek neden öldü? Detaylar haberimizde...

CHARLBİ DEAN KRİEK KİMDİR?

Charlbi Dean Kriek (5 Şubat 1990 - 29 Ağustos 2022) Güney Afrikalı bir aktris ve modeldir. Süper kahraman drama dizisi Black Lightning ve Cannes ödüllü Üzüntü Üçgeni'ndeki rolleriyle tanındı. Modelliğe altı yaşında reklamlarda ve kataloglarda yer alarak başladı. 12 yaşındayken Alfa Model Management ile anlaştı ve 14 yaşından itibaren evde eğitim gördü. Kariyeri için ve Tokyo, New York ve Londra gibi şehirler arasında seyahat etti. Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanan "Hüzün Üçgeni" filminin başrol oyuncusu Charlbi Dean Kriek 32 yaşında hayatını kaybetti.

CHARLBİ DEAN KRİEK NEDEN ÖLDÜ?

Güney Afrikalı ünlü oyuncunun ölüm nedeni tam olarak açıklanmazken, ani gelişen bir hastalık yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.