Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 20. Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı başladı. Fuarda dünyanın dört bir yanından 125 otomobil üreticisinden 151 markayı temsil eden 1.300'den fazla araç sergilenecek.

Kamyon üreticisi Jiefang İlk Otomotiv İşleri Limited Şirketi'nin (FAW Jiefang) Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan akıllı fabrikasında çalışan robotlar, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua)

CHANGCHUN, 16 Temmuz (Xinhua) -- 20. Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı Cumartesi günü Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da başladı.

10 gün sürecek etkinlikte dünyanın dört bir yanındaki 125 otomobil üreticisinden 151 markayı temsil eden 1.300'den fazla araç yer alacak. Fuarda FAW tema salonu, bağımsız marka salonu ve yeni enerji salonu dahil olmak üzere dokuz pavyon bulunuyor.

Fuar, Changchun belediye yönetimi, Çin Otomobil Üreticileri Birliği, Çin Otomobil Satıcıları Derneği ve Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi'ne bağlı otomotiv alt konseyi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Otomobil fuarı sırasında, belediye yönetimi otomobil alımları için bir dizi imtiyazlı politika yayımlarken, katılımcılar da araç satışlarını teşvik etmek için çeşitli promosyon faaliyetleri başlattı.

Cumartesi günü aynı zamanda Çin'in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grubu Limited Şirketi'nin kuruluşunun 70. yıl dönümüydü. Çin'in ilk otomotiv üretim tesisi ve FAW Grubu'nun öncülü olan İlk Otomotiv İşleri'nin inşaatına 15 Temmuz 1953'te Changchun'da başlanmış ve bu, ülkenin otomotiv endüstrisinin başlangıcı olmuştu.