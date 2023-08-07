Chamberlain Beşiktaş'a mı geliyor 2023? Oxlade-Chamberlain BJK'ye transfer oldu mu, imzalar atıldı mı?

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rebic'in ardından bomba bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Liverpool ile yollarını ayıran Oxlade-Chamberlain'in İstanbul'a geleceği ve kısa süre içerisinde siyah-beyazlılara imza atacağı iddia edildi. Peki, Chamberlain Beşiktaş'a mı geliyor 2023? Oxlade-Chamberlain BJK'ye mi transfer oluyor, imzalar atıldı mı? İşte detaylar...

Liverpool'un yıldız futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain'ın Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı gündem oldu. Beşiktaş taraftarları ve futbol severler konu hakkında, Chamberlain Beşiktaş'a mı geliyor 2023? Oxlade-Chamberlain BJK'ye mi transfer oluyor, imzalar atıldı mı? Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'a transfer oldu mu? araştırması yapıyor. İşte bilgiler...

CHAMBERLAİN BEŞİKTAŞ'A TRANSFER Mİ OLACAK?

Liverpool ile yollarını ayıran Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ile görüşmelerini hızlandırmak için Türkiye'ye geliyor. Sky Sports, İngiliz futbolcunun 24 saat içinde İstanbul'da olacağını belirtti.

Birçok kulüple görüşen Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Sky Sport'ta yer alan habere göre, 29 yaşındaki futbolcu görüşmeleri hızlandırmak için 24 saat içerisinde İstanbul'da olacak.

Liverpool ve Arsenal formaları altında toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha, İngiltere Milli Takımı'nda 35 maça çıkarken 7 gol kaydetti.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAİN KİMDİR?

Alex Oxlade-Chamberlain, (Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain; 15 Ağustos 1993), Portsmouth, İngiltere doğumlu Jamaika asıllı İngiliz milli futbolcudur. 20 yaşında, Ağustos 2011 tarihinde yaklaşık 12 milyon Pound'luk bir ücretle Arsenal FC takımı ile sözleşme imzalayan futbolcu, kanat oyuncusu olarak oynamaktadır.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası forma giyerek Wayne Rooney'nin ardından Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi temsil eden en genç ikinci oyuncudur. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İngiliz futbolcu unvanını taşımaktadır.

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'nin eski milli futbolcusu Mark Chamberlain'in oğludur. Amcası Neville Chamberlain de profesyonel bir futbolcuydu. Kardeşi Christian Oxlade-Chamberlain'de kendisi gibi futbolcudur.