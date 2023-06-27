Challengers filmi fragmanı yayınlandı mı? Zendaya'ın oynadığı Challengers filmi konusu nedir? Challengers filmi ne zaman vizyona giriyor?

Challengers filmi fragmanı yayınlandı mı? Zendaya'ın oynadığı Challengers filmi fragmanı çıktı mı? merak ediliyor. Challengers filmi fragmanı yayınlandı mı? Zendaya'ın oynadığı Challengers filmi fragmanı çıktı mı? soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Challengers filmi fragmanı yayınlandı mı? Zendaya'ın oynadığı Challengers filmi fragmanı çıktı mı? Zendaya'ın oynadığı Challengers filmi konusu nedir? Challengers filmi ne zaman vizyona giriyor?

Challengers filmi fragmanı yayınlandı mı? Zendaya'ın oynadığı Challengers filmi fragmanı çıktı mı? gündeme geliyor. Challengers filmi fragmanı yayınlandı mı? Zendaya'ın oynadığı Challengers filmi fragmanı çıktı mı? merak ediliyor. Challengers filmi fragmanı yayınlandı mı? Zendaya'ın oynadığı Challengers filmi fragmanı çıktı mı? Zendaya'ın oynadığı Challengers filmi konusu nedir? Challengers filmi ne zaman vizyona giriyor? Detaylar haberimizdedir…

CHALLENGERS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir tenisçiden antrenöre dönüşen Tashi, kendini kocası Art'ın kariyerine adamaya karar verir ve onu vasat bir oyuncudan dünyaca ünlü bir Grand Slam şampiyonuna dönüştürür. Tashi, onu yakın zamanda kaybettiği bir galibiyet serisinden kurtarmak için, eski erkek arkadaşı olan Patrick ile yüz yüze geldiği bir "Challenger" turnuvasına sokar.

CHALLENGERS FİLMİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zendaya, The Crown dizisinde oynayan Josh O'Connor ve Mike Faist'in başrollerinde yer aldığı Challengers filminden fragman yayınlandı.

CHALLENGERS FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Luca Guadagnino imzalı Challengers filmi, 15 Eylül 2023 tarihinde vizyona girecektir.