"Challenger Uzay Mekiği kazası nedir?" Yeniden gündem oldu. Challenger Uzay Mekiği kazası, 28 Ocak 1986 tarihinde gerçekleşen trajik bir uzay kazasıdır. Peki, Challenger uzay mekiği astronotları yaşıyor mu, uzay mekiğine ne oldu? İşte detaylar…

Challenger uzay mekiği astronotları yaşıyor mu, uzay mekiğine ne oldu? Challenger Uzay Mekiği kazası nedir?

Uzay teknolojileri her geçen gün gelişiyor. Ülkeler uzay teknolojilerine milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Tüm dünyada bu gelişmeler yaşanırken "Challenger uzay mekiği astronotları yaşıyor mu, uzay mekiğine ne oldu? Challenger Uzay Mekiği kazası nedir?" Soruları yeniden gündeme geldi. İşte detaylar…

CHALLENGER UZAY MEKİĞİ ASTRONOTLARI YAŞIYOR MU, UZAY MEKİĞİNE NE OLDU?

Challenger kazasında Uzay Mekiği'nin yedi mürettebatı hayatını kaybetti. Challenger Uzay Mekiği, NASA'nın yörünge uçuşları için kullanılan bir uzay aracıydı. Kazanın nedeni, fırlatma sırasında yaşanan teknik sorunlardı. Mekiğin fırlatılması sırasında, birinci kademe roketi ile mekik arasındaki bağlantıda bulunan "SRB O-ring" adı verilen bir conta, soğuk hava koşulları nedeniyle sertleşmişti. Bu conta, roketten sızan yanma gazlarının mekiğin sağ kanat alt kısmına zarar vermesine ve sonucunda kaza meydana gelmesine neden oldu.

CHALLENGER UZAY MEKİĞİ KAZASI NEDİR?

Kazanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı bir süreliğine askıya alındı ve soruşturma başlatıldı. Challenger Uzay Mekiği kazası, uzay araştırmalarında güvenlik önlemlerinin ve kalite kontrolün önemini bir kez daha vurguladı. Bu kaza, Amerikan uzay programında büyük bir değişikliğe yol açtı ve uzay uçuşlarının güvenliği için daha sıkı denetimler ve daha iyi güvenlik önlemleri getirilmesine katkı sağladı.

Challenger kazasında hayatını kaybeden astronotlar şunlardır: Francis R. Scobee, Michael J. Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Gregory Jarvis ve Christa McAuliffe. Uzay programı tarihindeki en büyük trajedilerden biri olarak hatırlanır ve uzay çalışmalarının güvenliği konusundaki önemli bir dönüm noktasıdır.