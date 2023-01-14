Chaby Han kimdir? Survivor Chaby kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Chaby Han hayatı ve biyografisi!

Survivor 2023 Fenomenler takımında yer alan isimlerden birisi Chaby Han oldu. Survivor yarışmacılarını merak eden vatandaşlar, Chaby Han kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? araştırması yapıyor. Peki, Survivor Chaby Han kimdir? Survivor yarışmacısı Chaby Han kimdir, evli mi, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023'ün başlamasına sayılı saatler kaldı. Survivor yeni yıl yarışmacıları merak edildi. Biyografisi ve kariyeri merak edilen isimler arasında Chaby Han geliyor. Peki, Chaby Han kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir?

CHABY HAN KİMDİR?

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Türk okullarında okuyan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okumuştur. Youtube'da da dikkat çeken kaliteli içerikler üreten Chaby Han, evlidir ve eşi de Türk'tür. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterini oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır.