Chaby Han kimdir? Survivor Chaby Han kaç yaşında, nereli? Chaby Han hayatı ve biyografisi!

Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni yılda yeni konsepti ile 15 Ocak Pazar akşamı izleyicileri ile buluşacak. Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler olmak üzere 3 takım olarak karşımıza çıkan Survivor'da Fenomenler takımından Chaby Han'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Chaby Han kimdir? Survivor Chaby Han kaç yaşında, nereli? Chaby Han hayatı ve biyografisi nedir?