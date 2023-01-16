Chaby Han kimdir? Survivor Chaby Han kaç yaşında, nereli? Chaby Han hayatı ve biyografisi!
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Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni yılda yeni konsepti ile 15 Ocak Pazar akşamı izleyicileri ile buluşacak. Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler olmak üzere 3 takım olarak karşımıza çıkan Survivor'da Fenomenler takımından Chaby Han'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Chaby Han kimdir? Survivor Chaby Han kaç yaşında, nereli? Chaby Han hayatı ve biyografisi nedir?
Yeni sezonda yer alan isimlerden biri olan Chaby Han'ın, Survivor yarışmasında sergileyeceği performans merak konusu oldu. Haytı merak edilen Chaby Han kimdir? araştırılıyor. Peki, Chaby Han kimdir? Survivor Chaby Han kaç yaşında, nereli? Chaby Han hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
CHABY HAN KİMDİR?
Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya geldi. ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" yarışması ile tanınan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim aldı.
Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. 2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" karakterini oynadı. Chaby, YouTube kanalı üzerinden içerikler üretiyor.
SURVİVOR ÖNCESİ SON PAYLAŞIM
Chaby Han, Survivor'a gitmeden önce yaptığı son paylaşımda; "Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra yoruma yazabilirsiniz. Buluşamadığım, geri dönemediğim herkese özür ve telafi edeceğim." ifadelerini kullandı.