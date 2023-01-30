Survivor 2023'te ünlüler takımındaki yaprak dökümü devam ediyor. Oylama sonucu Ümit Erdim, sağlık sorunları nedeniyle Berdan Mardini ve ada şartlarına dayanamadığı için Seçkin Piriler'in yarışmayı bırakmasının ardından ünlü şarkıcı Yusuf Güney de adadan ayrıldı. Chaby'i yarışmada göremeyen izleyiciler, Chaby neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Chaby elendi mi? Survivor Chaby neden yok? Survivor Chaby neden yarışmıyor? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Acun IIlıcalı, 29 Ocak günü ada konseyinde çarpıcı bir açıklamada bulunarak Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı, ''Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.'' sözlerini kullandı.

CHABY ELENDİ Mİ?

Survivor yeni bölümünde Chaby'i göremeyen kullanıcılar "Chaby neden yok?" sorusunu araştırıyor. Chaby, geçtiğimiz gün yapılan oylama sonrasında yokluk adasına gitmiştir.