Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni oyuncusu Mahsun Karaca kimdir merak ediliyor. Mahsun Karaca diğer adıyla Röportaj Adam'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edilmektedir. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar Mahsun kimdir, kaç yaşında, nereli? Mahsun Karaca (Röportaj Adam) evli mi? Mahsun Karaca (Röportaj Adam) mesleği nedir? İşte detaylar...

Çok Güzel Hareketler Bunlar Mahsun Karaca kimdir? Röportaj Adam adıyla tanınan Mahsun Karaca şimdilerde Youtube'un en çok izlenen içerik üreticilerinden birisidir. Yaptığı komik videolar ve kendiyle yaptığı eğlenceli röportajlar sayesinde 2.2 milyon takipçi sayısına ulaşan Röportaj Adam Mahsun Karaca'nın popülerliği gün geçtikçe artıyor. Peki, ÇGHB 2 Mahsun kimdir? Mahsun Karaca (Röportaj Adam) kimdir? ÇGHB 2 yeni oyuncu Mahsun Karaca kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

ÇGHB2 MAHSUN KİMDİR? RÖPORTAJ ADAM (MAHSUN KARACA) KİMDİR?

Röportaj Adam Mahsun Karaca, ilk videolarından ve sıkça dile getirmesinden de anlaşıldığı gibi Adanalı'dır. 1992 yılında Adana'da dünyaya gelen Mahsun Karaca 30 yaşındadır. Adana Çukurova Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Karaca, daha sonra özellikle Adana hakkındaki garip ve komik haberlere Röportaj videoları çekerek içerik üretmeye başlamıştır. Başlarda yeterince tanınmayan Röportaj Adam Mahsun Karaca, Amacı Olmayan Grup (AOG) aracılığıyla videolarını paylaşmış ve büyük bir kitleye ulaşmıştır. Şimdilerde daha geniş içerikler üretiyor ve hem Instagram hem Youtube da milyonlarca takipçisi vardır. Mahsun Karaca'nın Youtube'da 2.2 milyon abonesi bulunmaktadır.

Röportaj Adam Mahsun Karaca evli mi sorusu sık sık soruluyor. Röportaj Adam adıyla bilinen Mahsun Karaca, Tuğçe Manga Karaca ile evlidir. Çiftlik Bank Yüzünden Batan Tekstil Atölyesi Sahibi, Temizlik Hastası Eşine Dava Açan Adam, Kayınpeder Damadına Aşık Oldu ve Evinin Bodrumunda Tank Çıkan Adam röportajları gibi yüzlerce komik videosu bulunan Mahsun Karaca, şimdilerde yine röportaj şeklinde orijinal içerikler üretmektedir. Mahsun Karaca 2022 yılı yeni sezonunda ÇGHB ekibine dahil olmuştur.

MAHSUN KARACA ÇOK GÜZEL HAREKETLER EKİBİNE Mİ KATILDI?

Röportaj Adam Mahsun Karaca şimdilerde Star TV'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 skeçlerinde oynamaktadır. ÇGHB 2 ekibine bu sezon (2022'de) katılmıştır. İlk skeciyle oldukça beğeni toplayan Mahsun Karaca'nın yeni skeçleri her Pazar Star TV'de ekranlara gelecek.