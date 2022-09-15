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CFR Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CFR Cluj - Sivasspor maçı şifresiz mi?

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CFR Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CFR Cluj - Sivasspor maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaşmak isteyen CFR Cluj - Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan CFR Cluj - Sivasspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, CFR Cluj - Sivasspor maçı ne zaman?

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Uefa Avrupa Konferans Ligi heyecanla beklenen müsabakada CFR Cluj - Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi CFR Cluj - Sivasspor maçı şifresiz mi? CFR Cluj - Sivasspor maçı hakemi kim? CFR Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. CFR Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CFR Cluj - Sivasspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

CFR Cluj ile Sivasspor arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

CFR Cluj-Sivasspor Maçı, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak.

CFR Cluj-Sivasspor Maçı, saat 19:45 başlayacak.

CFR Cluj ve Sivasspor, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Cluj-Napoca'da, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Cfr 1907 Cluj Sivasspor Gündem Spor Haberler

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