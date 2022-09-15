UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaşmak isteyen CFR Cluj - Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan CFR Cluj - Sivasspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, CFR Cluj - Sivasspor maçı ne zaman?

Uefa Avrupa Konferans Ligi heyecanla beklenen müsabakada CFR Cluj - Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi CFR Cluj - Sivasspor maçı şifresiz mi? CFR Cluj - Sivasspor maçı hakemi kim? CFR Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. CFR Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CFR Cluj - Sivasspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

15-09-2022 CFR Cluj vs Sivasspor Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?

CFR Cluj ile Sivasspor arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

CFR CLUJ-SİVASSPOR MAÇI TV 8 BUÇUK CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

CFR CLUJ-SİVASSPOR MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

CFR CLUJ-SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

CFR Cluj-Sivasspor Maçı, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak.

CFR CLUJ-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

CFR Cluj-Sivasspor Maçı, saat 19:45 başlayacak.

CFR CLUJ-SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CFR Cluj ve Sivasspor, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Cluj-Napoca'da, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak.